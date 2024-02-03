Adana'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Salih T. yönetiminde 01 AVG 31 plakalı Mondial marka motosiklete otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, ehliyeti olmadığı tespit edilen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi kaldırıldı. Polisi ekipleri kazaya karışan aracı bulunması için çalışma başlattı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADANA