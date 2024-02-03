Üye Girişi
Haberler

Adana'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, motosiklet sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Salih T. yönetiminde 01 AVG 31 plakalı Mondial marka motosiklete otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, ehliyeti olmadığı tespit edilen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi kaldırıldı. Polisi ekipleri kazaya karışan aracı bulunması için çalışma başlattı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kozan Adana Adana Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ANTALYASPOR – FENERBAHÇE CANLI: Antalyaspor – Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor Fenerbahçe canlı yayın linki! Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? ANTALYASPOR - FENERBAHÇE KADROSU: Antalyaspor - Fenerbahçe kadrosu ilk 11 belli oldu mu? Newcastle - Luton Town maçı hangi kanalda, saat kaçta? Newcastle - Luton Town maçı nereden izlenir? Brighton - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Brighton - Crystal Palace maçı nereden izlenir? Şanslı Logan konusu nedir? Şanslı Logan filminin oyuncuları kim, oyuncu kadrosunda kimler var? HATAY TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI: Hatay deprem konutları kura çekimi sonuçları nereden bakılır, öğrenilir? HATAY TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI: TOKİ Hatay Deprem konutları kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? 3 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Hull City - Millwall maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hull City - Millwall maçı nereden izlenir? Kocaeli'nde yangın mı var? Kocaeli yangınında son durum nedir, nerede oldu? SON DAKİKA KOCAELİ YANGINI! BAŞAKŞEHİR – İSTANBULSPOR CANLI: Başakşehir – İstanbulspor maçı nereden, nasıl izlenir? Başakşehir İstanbulspor canlı yayın linki! KOCAELİSPOR – ADANASPOR CANLI: Kocaelispor – Adanaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Kocaelispor Adanaspor canlı yayın linki! Başakşehir - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - İstanbulspor maçı nereden izlenir? Kocaelispor - Adanaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kocaelispor - Adanaspor maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title