Adana'da otomobilin çarptığı kız çocuğu hayatını kaybetti

Adana'da karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı kız çocuğu hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Yüreğir ilçesi, Hacıali Mahallesi'ne bağlı Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Asiye Nur Sancar'a (12), bir otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sancar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA