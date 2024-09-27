Adana'da Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Adana'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybederken, o anlar saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 09.25 sıralarında Serinevler Mahallesi İlim Yolu Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 73 yaşındaki Mehmet T. idaresindeki Ford marka otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Cennet Yalçın'a çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Ağır yaralanan Yalçın, hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - ADANA