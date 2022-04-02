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Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Adana'da otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı.

Adana'da otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi 1873 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Müslüm Ç. kontrolündeki 01 ZG 172 plakalı otomobil, Mustafa Telli'nin kullandığı bisiklete çarptı. Kazada, bisiklet sürücüsü Telli yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Telli, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Telli'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - ADANA

Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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