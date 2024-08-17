Adana'da Otomobil Yanarak Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobil yanıp küle dönerken sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen bir otomobil, yol kenarında yanarak küle döndü. Yangını fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, araç içerisinde bir erkek cesedi olduğunu fark etti.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken otomobilin S.N.'ye ait olduğu ve cesedinde ona ait olabileceği öne sürüldü. S.N.'nin yakınları olay yerine gelip gözyaşlarına boğulurken ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA