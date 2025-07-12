Adana'da Otomobil ve Traktör Çarpıştı, 2 Sürücü Yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan traktör devrildi, 2 sürücü de yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi Sırkıntı caddesi üzerinde meydana gedli. Alınan bilgiye göre, S. S. idaresindeki 01 BAR 439 plakalı otomobil G.B. yönetimindeki 01 AAC 328 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör devrildi. Her iki araç sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, Cankur ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ambulanslarla ilçe devlet hastanesinde kaldırıldı.

Kaza yerinde inceleme yapılırken, 90 metreden fazla fren izi olduğu belirtildi. - ADANA