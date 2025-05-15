Adana'da Otomobil Takla Attı: Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Adana'da Otomobil Takla Attı: Kaza Anı Güvenlik Kamerasında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili refüjdeki ağaca çarparak takla attı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Adana'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüjdeki ağaca çarpıp takla attı, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi Altunbulvar'da meydana geldi. Bulvarda ilerleyen otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüjdeki ağaca çarptı ardından da takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri sürücüyü araçtan çıkartırken kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı.

Kaza anı ise çevredeki bir işyerlerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Orta Doğu masası İsrail'i sarstı: Kaybettik

Erdoğan'ın katıldığı 4'lü zirve bir ülkeyi sarstı: Kaybettik
AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz

AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Uğurcan Çakır'dan maç sonu itiraf: Kabus gibi bitti

Uğurcan'dan Galatasaray maçı sonrası çok konuşulacak itiraf
Arif Kocabıyık tekrar gözaltına alındı

Arif Kocabıyık 24 saat geçmeden tekrar gözaltına alındı
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
AK Parti düğmeye bastı! Örgüt adına işlenen suçlara ayar geliyor

AK Parti süre biterken düğmeye bastı! Yeni tahliyeler yolda
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Şehrin ortasında korkutan görüntü! Görenler hemen telefona sarıldı

Şehrin ortasında korkutan görüntü! Görenler hemen telefona sarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.