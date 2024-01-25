Adana'da Otomobil Sulama Kanalına Devrildi
Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.
Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına devrilirken sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, Kozan ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 80 AB 787 plakalı Opel marka otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Kendi çabalarıyla araçtan çıkan sürücü, kazayı yara almadan atlattı. - ADANA