Adana'da Otomobil Koyun Sürüsüne Çarptı: 11 Koyun Telef Oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin çarpması sonucu 11 koyun telef oldu. Sürücülerin özellikle yayla göçleri sırasında daha dikkatli olmaları istendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde sürüdeki hayvanlara otomobilin çarpması sonucu 11 koyun telef oldu.

Olay, ilçeye bağlı Akdam-Akarca köy yolu ayrımında meydana geldi. Sonbaharın gelmesiyle birlikte yüksek rakımdan indirilmeye başlanan küçükbaş hayvan sürüsüne, otomobil çarptı. Kazada 11 koyun telef oldu.

Kaza ile ilgili soruşturma sürerken özellikle yayla göçlerinin yoğun olduğu bu dönemlerde sürücülerin daha dikkatli olmaları istendi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
