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Adana'da Otomobil Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Kadının Son Anları Ortaya Çıktı

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Adana'da dün gece otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının son anları, bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayı gören vatandaşların korkuyla ayağa kalktığı anlar görüntülere yansıdı.

Adana'da dün gece otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının son anları ortaya çıktı. Kazayı gören vatandaşların oturdukları masadan korkuyla ayağa kalktığı anları bir işletmenin güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.

Kaza, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kasım Y. (23) idaresindeki 01 AEY 213 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Otomobil, bu sırada karşıya geçmeye çalışan Sevgi Akbaş'a (54) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Akbaş, kafasını kaldırıma vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kaza anında araçta tek olduğu belirtilen Kasım Y.'yi gözaltına aldı.

Adli tıp kurum morguna kaldırılan Akbaş'ın cenazesi, otopsinin ardından adli tıp kurumu morgundan yakınları tarafından alınarak Kamışlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Son anları ortaya çıktı

Sevgi Akbaş'ın son anlarını ise özel bir işletmenin güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Sevgi Akbaş'ın yolun karşısına güvenli bir şekilde geçtiği, ancak yine de kazadan kurtulamadığı anlar yer aldı. Sevgi Akbaş'ın oğlu Onur Akbaş ise annesinin trafikte yarışan araçların kurbanı olduğunu öne sürmüştü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası adana 3.Sayfa Güncel Haberler

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