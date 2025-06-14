Adana'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Eskimantaş Mahallesi Uzunoğlan mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.A. idaresindeki 01 RZ 612 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, CANKUR ve AKOM ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulanslarla ilçde devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruştrma sürüyor. - ADANA