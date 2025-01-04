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Adana'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Adana'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı
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Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobilin ağaçlara ve park halindeki araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin ağaçlara ve park halindeki araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün gece saatlerinde Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Barış M. yönetimindeki 01 ABY 581 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan ağaçlara ve park halindeki 34 FMT 950 plakalı otomobile çarparak durabildi. Araç sürücüsü Barış M. (25) ve yanında yolcu konumunda bulunan Hüseyin Ö. (32) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve Cankur ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucunda yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılıp ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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