Adana'da Otomobil Kanala Uçtu: 6 Kişi Kurtarıldı
Adana'da meydana gelen kazada otomobilin sulama kanalına uçması sonucu 6 kişi araçta mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılan kazazedelerin kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Adana'da otomobilin sulama kanalına uçtuğu kazada adeta can pazarı yaşandı. Aracın tavanına çıkarak akıntıya kapılmaktan kurtulan 6 kişiyi çevredeki vatandaşlar kurtardı.
Kaza, Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar'da meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına uçtu. Kazada otomobilde bulunan 6 kişi, aracın tavanına çıkarak akıntıya kapılmaktan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların yardımıyla can pazarının yaşandığı kanalda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı. Kazazedelerin kurtarılma anı anbean cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - ADANA