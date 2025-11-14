Adana'da Otomobil Kamyona Çarptı: 2 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin kamyona çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kozan-Kadirli karayolu Bulduklu yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. İ.P. yönetimindeki 07 HUL 64 plakalı otomobil, Y.Y. yönetimindeki 27 ASE 885 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İ.P. ile yolcu C.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA