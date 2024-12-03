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Adana'da Otomobil Kaldırımda Yürüyen Kadına Çarptı

Adana'da Otomobil Kaldırımda Yürüyen Kadına Çarptı
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Adana'nın Kozan ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde kaldırımda yürüyen kadın otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kadın hastaneye kaldırılırken kaza ise anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karacaoğlan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir otomobil diğer bir otomobile çarpmamak için manevra yapınca kaldırımda yürüyen Esma İnce'ye çarptı. İnce, çarpmanın etkisiyle yere savurularak yaralandı. Kaza ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralı kadın Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı, sürücü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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