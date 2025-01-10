Adana'da Otomobil ile Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 2 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kozan-Kadirli yolunda 01 AEJ 023 plakalı yolcu otobüsü ile 01 BN 151 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Nuray E. (52) ile Berker E. (60) araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA