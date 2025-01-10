Üye Girişi
Haberler
ABD'yi yakan ateş sönmüyor! 'Can kayıpları artabilir, kitlesel yıkım yaşıyoruz'

"Can kayıpları artabilir, kitlesel yıkım yaşıyoruz"
Los Angeles'tan sonra şimdi de New York'ta yangın çıktı

Los Angeles'tan sonra şimdi de New York'ta yangın çıktı
Mark Zuckerberg'den Covid-19 aşısı itirafı: Saklamamız için zorladılar

Mark Zuckerberg'den Covid-19 aşısı itirafı: Saklamamız için zorladılar
Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlar gözaltına alınacak

Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlar gözaltına alınacak

Adana'da Otomobil ile Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 2 Yaralı

Adana'da Otomobil ile Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kozan-Kadirli yolunda 01 AEJ 023 plakalı yolcu otobüsü ile 01 BN 151 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Nuray E. (52) ile Berker E. (60) araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Beyaz Saray'dan Türkiye itirafı: Geçersiz endişeler değil
img

Oyunda tanıştığı çocuğu cami tuvaletinde istismar etti
img

'Yeni Yol' grubunun genel başkanı belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel'in İsmet İnönü ile ilgili sözleri gündem oldu: Övdü mü yerdi mi belli değil

Özgür Özel'in İsmet İnönü ile ilgili sözleri gündem oldu
İsrailli bakan, insanlık dışı şartlarda tutulan Filistinli mahkumla dalga geçti

İnsanlık dışı şartlarda tutulan Filistinli mahkumla dalga geçti
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
O Ses Türkiye'nin yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Asla anlaşamazlar

O Ses'in yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elini öpen milletvekiline 200 TL harçlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekiline 200 TL harçlık
İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu

Son Dakika Haberleri

Yeni Ürdün Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu kimdir? Yakup Caymazoğlu hayatı ve biyografisi! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Azerbaycan Büyükelçisi Birol Akgün kimdir? Birol Akgün hayatı ve biyografisi! Yeni Almanya Büyükelçisi Gökhan Turan kimdir? Gökhan Turan hayatı ve biyografisi! İstanbul elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Avcılar, Küçükçekmece, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Yüreğir, Seyhan, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Akhisar, Yunusemre, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Şehitkamil, Şahinbey, Nizip elektrik kesintisi listesi Nilay diziden ayrıldı mı, çıktı mı (Kızılcık Şerbeti)? Nilay öldü mü? 12 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Yay, Balık, Oğlak, Terazi burcu yorumu! 12 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.