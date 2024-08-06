Adana'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, Adana istikametinde ilerleyen otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada traktör ters dönerken araçlarda bulunun 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kozan-Adana yolu Sanayi Sitesi bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre Emrah Y. (50) yönetimindeki 34 AP 0724 plakalı otomobil ile Neşet A. (61) yönetimindeki 01 ADN 966 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrildi. Kazanın etkisiyle sürücüler ve traktörde bulunan Ayla A. (52) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve CANKUR sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ADANA