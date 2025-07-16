Adana'da Otomobil ile Motosikletin Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adana'da Otomobil ile Motosikletin Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da meydana gelen kazada motosiklet ve otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, yolcu hayatını kaybetti. Olayla ilgili otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Adana'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Nurullah E. (31) kullandığı 01 BCE 662 plakalı motosikleti ile Hakan K. (29) idaresindeki 34 DSR 123 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Nurullah E. ve yolcu konumundaki Serhat Şipal (24) yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri her iki yaralıyı da hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Hakan K. ise gözaltına alındı.

Ağır yaralanan Serhat Şipal hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şipal'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, motosiklet sürücüsü Nurullah E.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Michael Jordan'ın Yunanistan'da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı

Tatil yerinde bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'deki çatışmaların sona ermesini istiyoruz

ABD'den Suriye açıklaması geldi! Netanyahu bu kez yalnız kalacak gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.