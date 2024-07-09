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Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 7 yaralı

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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 4 kişi ve otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklette bulunan 4 kişi ve otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Feke istikametinden Adana istikametinde seyir halinde bulunan Fatih B. (41) yönetimindeki 01 D 9483 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yapınca Emre G. yönetimindeki 01 ARF 725 plakalı motosiklete çarptı. Kazada otomobilde bulunan Fatih B. (41), Ramazan B. (33), Selahattin D. (24) yaralanırken motosikleti kullanan Emre G. (30), eşi Fatma G. (27) ve çocukları M.G (10), E.S.G (8) yaralandı. Olay yerine polis, Cankur ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kozan Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, eşi ve E.S.G (8) Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet trafik Kozan Adana 3.Sayfa Güncel Haberler

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