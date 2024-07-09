Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 7 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklette bulunan 4 kişi ve otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Feke istikametinden Adana istikametinde seyir halinde bulunan Fatih B. (41) yönetimindeki 01 D 9483 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yapınca Emre G. yönetimindeki 01 ARF 725 plakalı motosiklete çarptı. Kazada otomobilde bulunan Fatih B. (41), Ramazan B. (33), Selahattin D. (24) yaralanırken motosikleti kullanan Emre G. (30), eşi Fatma G. (27) ve çocukları M.G (10), E.S.G (8) yaralandı. Olay yerine polis, Cankur ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kozan Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, eşi ve E.S.G (8) Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA