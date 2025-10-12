Adana'da Otomobil Dolandırıcılığı Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Adana polisinin yürüttüğü "sazan sarmalı" soruşturmasında, otomobil satışı üzerinden 1 milyon liralık dolandırıcılık yapan 6 şüpheli tutuklandı. Zanlıların parayı kripto hesaplara aktardığı belirlendi.

Karaman'da yaşayan bir kişi, otomobilini 1 milyon 600 bin liraya satmak için internet sitesine ilan verdi. İlanı gören ve kendisini M.Ö. olarak tanıtan şüpheli, araç sahibine ulaşıp 1 milyon 550 bin liraya anlaşma sağladı.

Şüpheli daha sonra, aracın fotoğraflarını kullanarak bu aracı kendisine aitmiş gibi gösterdi ve 1 milyon 25 bin lira satış bedeliyle yeni bir ilan oluşturdu. Aracı almak isteyen Adana'daki bir kişiyle, otomobilin gerçek sahibi Karaman'daki noterde buluştu. Ancak satış bedeli, zanlının yönlendirdiği başka bir hesaba yatırıldı.

Otomobilin devrini almak isterken dolandırıldığını fark eden alıcı, durumu Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yaptığını belirledi.

Yapılan teknik ve fiziki takiple şüphelinin gerçek kimliğinin F.O. (22) olduğu, dolandırıcılığa karışan 5 kişinin daha olduğunu belirledi.

Polis daha sonra şüphelilerin tespit edilen adreslerine Adana, Mersin, İzmir ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler operasyonda, F.O., M.G. (24), İ.B. (27), M.Ç. (31), İ.B. (34) ve M.S.G.'yi (38) yakaladı.

Polis, dolandırıcılıktan elde edilen paranın kripto para hesabına aktarıldığını tespit etti. Ayrıca zanlıların üzerine kayıtlı ve suç geliriyle alındığı değerlendirilen 3 otomobile el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - ADANA