Haberler

Adana'da Otomobil Dolandırıcılığı Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Otomobil Dolandırıcılığı Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana polisinin yürüttüğü 'sazan sarmalı' soruşturmasında, otomobil satışı üzerinden 1 milyon liralık dolandırıcılık yapan 6 şüpheli tutuklandı. Zanlıların, dolandırıcılıktan elde ettikleri parayı kripto hesaplara aktardıkları belirlendi.

Adana polisinin yürüttüğü "sazan sarmalı" soruşturmasında, otomobil satışı üzerinden 1 milyon liralık dolandırıcılık yapan 6 şüpheli tutuklandı. Zanlıların parayı kripto hesaplara aktardığı belirlendi.

Karaman'da yaşayan bir kişi, otomobilini 1 milyon 600 bin liraya satmak için internet sitesine ilan verdi. İlanı gören ve kendisini M.Ö. olarak tanıtan şüpheli, araç sahibine ulaşıp 1 milyon 550 bin liraya anlaşma sağladı.

Şüpheli daha sonra, aracın fotoğraflarını kullanarak bu aracı kendisine aitmiş gibi gösterdi ve 1 milyon 25 bin lira satış bedeliyle yeni bir ilan oluşturdu. Aracı almak isteyen Adana'daki bir kişiyle, otomobilin gerçek sahibi Karaman'daki noterde buluştu. Ancak satış bedeli, zanlının yönlendirdiği başka bir hesaba yatırıldı.

Otomobilin devrini almak isterken dolandırıldığını fark eden alıcı, durumu Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yaptığını belirledi.

Yapılan teknik ve fiziki takiple şüphelinin gerçek kimliğinin F.O. (22) olduğu, dolandırıcılığa karışan 5 kişinin daha olduğunu belirledi.

Polis daha sonra şüphelilerin tespit edilen adreslerine Adana, Mersin, İzmir ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler operasyonda, F.O., M.G. (24), İ.B. (27), M.Ç. (31), İ.B. (34) ve M.S.G.'yi (38) yakaladı.

Polis, dolandırıcılıktan elde edilen paranın kripto para hesabına aktarıldığını tespit etti. Ayrıca zanlıların üzerine kayıtlı ve suç geliriyle alındığı değerlendirilen 3 otomobile el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
Evini kiraya verenlere yüzde 20 stopaj zorunluluğu geliyor

Meclis'e geliyor! Evini kiraya verenlere kötü haber
Rojin'in babasından Adli Tıp raporu sonrası kritik çağrı: Cinayeti işleyen kimlerse bulunsun

Vücudunda iki ayrı erkeğe ait DNA bulunan Rojin'in babasından çağrı
Genç kızın 'Babam hakim' diyerek tehdit ettiği polislerden haber var

Genç kızın "Babam hakim" diyerek tehdit ettiği polislerden haber var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak

Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak
Genç kızın 'Babam hakim' diyerek tehdit ettiği polislerden haber var

Genç kızın "Babam hakim" diyerek tehdit ettiği polislerden haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.