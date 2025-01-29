Adana'da Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 28 Yolcu Kaza Almadan Kurtuldu

Adana'da otomobil ile çarpışan Metro Turizm yolcu otobüsü refüje çıktı. Otomobil sürücüsü yaralanırken otobüste bulunan 28 yolcunun ise yaralanmadan kurtulduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Kuzey Kıyıboyu Caddesi Öğretmenler Bulvarı Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Celalettin S. idaresindeki 34 YK 0846 plakalı Metro Turizm yolcu otobüsü, kavşağa geldiği sırada Osman T. yönetimindeki 27 APK 525 plakalı otomobil ile çarpıştı. Daha sonra savrulan yolcu otobüsü refüje çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan otomobil sürücüsü Osman T.'yi hastaneye kaldırırken otobüste bulunan 28 yolcunun ise yaralanmadan kurtulduğu öğrenildi. - ADANA