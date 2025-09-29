Adana'da Oto Galeriye Kurşunlama Olayı: İki Şüpheli Yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir oto galeriyi kurşunlayan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.

Olay, ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi Develi Bulvarı'nda gece saat 23.15 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yeri sahibi R.G. ile üç arkadaşı galeride otururken, motosikletle gelen iki şüpheli uzun namlulu silahla iş yerini taradı. Açılan ateşte iş yerinin camları ile park halindeki otomobillere 10'dan fazla mermi isabet etti. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, maddi hasar oluştu. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliler M.A.K. ve C.C.'yi Horzum yaylasında operasyonla olaydan 4 saat sonra yakaladı. Şüphelilerden Thomson uzun namlulu otomatik silah, bir tabanca, çok sayıda mermi, yaklaşık 20 bin TL para ve 3 yedek şarjör ele geçirildi.

Yakalanan C.C. ile mağdur R.G. arasında bir kadın nedeniyle kıskançlık kaynaklı husumet olduğu, bu nedenle şüphelinin tetikçi olarak tuttuğu M.A.K. ile birlikte olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Kozan Adliyesi'ne getirildi. - ADANA