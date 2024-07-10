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Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, hızlı bir şekilde kontrol altına alındı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, helikopter ve arazözler müdahale etti.

Edirne'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi

EDİRNE - Edirne'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

Edirne'nin Meriç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Meriç ilçesine bağlı Saatağacı köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile helikopter, yangın söndürme uçağı ve arazözler yönlendirildi. Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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