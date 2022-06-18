Adana'da ormanlık alanda bulunan cesedin kimliği belli oldu Adana'nın Kozan ilçesinde 20 Nisan tarihinde ormanlık alanda tanınmaz halde bulunan cesedin, 9 aydır aranan özürlü İbrahim Yılmaz'a ait olduğu ortaya çıktı. Adana'nın Kozan ilçesinde 20 Nisan tarihinde ormanlık alanda tanınmaz halde bulunan cesedin, 9 aydır aranan özürlü İbrahim Yılmaz'a ait olduğu ortaya çıktı. Adana'nın Kozan ilçesinde 20 Nisan 2022 günü Düzağaç Mahallesi ormanlık alanında jandarma ekiplerinin bulduğu tanınmaz haldeki erkek cesedinin, Adana Adli Tıp kurumunda yapılan incelemenin ardından 9 aydır aranan ve 19 yaşındaki İbrahim Yılmaz isimli engelli gence ait olduğu belirlendi. İbrahim Yılmaz, 11 Eylül 2021 tarihinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamış, jandarma ve arama kurtarma timlerinin çalışmaları da sonuç vermemişti. - ADANA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İbrahim Yılmaz Kozan Adana 3. Sayfa Haberler

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