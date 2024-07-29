Adana'da orman yangınında evi yanan yaşlı adam: 'İyi kötü bir ev yapmıştık, o da böyle oldu hayırlısı'

Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınında evi yanan yaşlı adam, "İyi kötü bir ev yapmıştık, o da böyle oldu hayırlısı" dedi. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ise bölgedeki yanan evlerde incelemelerde bulundu.

Adana'nın Kozan ilçesi Köşeli Mahallesi'nde sabaha karşı 04.30 sularında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. İtfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri 2 uçak ve 3 helikopter desteğiyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Alevleri gören vatandaşların da hortumlarla müdahale ettiği yangında, 8 ev zarar gördü.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de yangın bölgesine gelerek yanan evlerde incelemelerde bulundu. Evi yanan Bilal Öz'ü (75) de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Köşger, akabinde yanan ev içerisinde inceleme yaptı.

Evi yanan Bilal Öz, "Yangın yukarıdan çıktı, biz aşağı kaçtık. Evler yanmış. Müdahale edilmiş ancak yine de yanmış. Kader, iyi kötü bir ev yapmıştık. O da böyle oldu işte hayırlısı" dedi. - ADANA