Adana'da orman yangınına müdahale eden helikopter göle düştü

Adana'da orman yangınına müdahale eden helikopter göle düştü

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangınına müdahale eden helikopter gölete düştü. Bölgeye arama kurtarma ekibi gönderilirken mürettebatın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kozan ilçesi Kızlarsekisi mevkiindeki orman yangınına müdahale eden helikopter Gökgöz göletinden su alırken bilinmeyen nedenle düştü. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken mürettebatın durumunun iyi olduğu öğrenildi.