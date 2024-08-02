Adana'da orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden helikopter, Gökdere Köprü Barajı'na su alırken düştü. Olayın ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Mürettebatın durumunun iyi olduğu belirtildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü. Bölgeye arama kurtarma ekibi gönderilirken mürettebatın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kozan ilçesi Kızlarsekisi mevkiindeki orman yangınına müdahale eden helikopter Gökdere Köprü Barajı'na su alırken bilinmeyen nedenle düştü. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken mürettebatın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADANA