Adana'da Orman Yangınına Müdahale Eden Arazöz Devrildi: 2 Yaralı

Adana'da Orman Yangınına Müdahale Eden Arazöz Devrildi: 2 Yaralı
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Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınına müdahale için giden arazöz, karşı yönden gelen bir araca çarpmamak için manevra yaparken devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinden İmamoğlu Elifçeler Mahallesi'ndeki orman yangınına destek için çıkan ekiplerin kullandığı arazözün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İmamoğlu ilçesinin Elifçiler Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangına müdahale etmek için destek ekip olarak Kozan Orman İşletme Müdürlüğünden ekipler de yola çıktı. Yola çıkan arazözlerden biri Eskimantaş Mahallesi'nde karşı yönden gelen araca çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması sonucunda devrildi. Araçta bulunan Furkan B. ve Yusuf Ş. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapılırken yaralılar ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. Yangına ise havadan ve karadan müdahale devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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