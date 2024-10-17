Üye Girişi
Haberler

Adana'da Orman Yangını Korkutuyor

Adana'da Orman Yangını Korkutuyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangına yangın söndürme ekiplerinin müdahalesi sürerken, yerleşim yerine yakın olması endişelere yol açıyor.

Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın şiddetli rüzgar nedeniyle büyüdü. Yerleşim yerine yakın olan yangına itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 20.45 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Bayram Hacılı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangın rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman işletmeye bağlı ekip sevk edildi.

Yerleşim bölgesine yakın olan yangına ekiplerin müdahalesi hızla devam ediyor. Ancak şiddetli rüzgarın devam etmesi yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını 3-sayfa Sarıçam Çevre Yaşam adana

İsrail 'Yahya Sinvar'ı öldürdük' dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

İsrail "Öldürdük" dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

 Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail-İran savaşını yüksek bir ihtimal olarak değerlendirmemiz lazım

Hakan Fidan uyardı: 2 ülke arasında savaş çıkma ihtimali oldukça yüksek

 Ünlü oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti

Avrupa Yakası ve Seksenler dizilerinin sevilen oyuncusu hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik, 2 gün önce hastaneden video paylaşmış

Sevenlerini yasa boğan ünlü oyuncu 2 gün önce video paylaşmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa Yakası Kubilay neden öldü? Vural Çelik evli miydi, bekar mıydı? Vural Çelik neden öldü, hastalığı neydi? Vural Çelik kimdir, kaç yaşında? 17-18 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Abdullah Ustaosmanoğlu cenaze namazı ne zaman, nerede, hangi camide kılınacak? Abdullah Ustaosmanoğlu kimdir, Abdullah Ustaosmanoğlu hayatı ve biyografisi! 17-18 Ekim bugün ve yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Abdullah Ustaosmanoğlu öldü mü, neden öldü? (İSMAİLAĞA) Abdullah Ustaosmanoğlu hasta mıydı, hastalığı neydi? Galatasaray kadın futbol takımı Şampiyonlar Ligi grubundan çıktı mı? Galatasaray kadınlar Şampiyonlar Ligi puan durumu ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.