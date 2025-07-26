Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Adana'nın Aladağ ilçesindeki Kökez Mahallesi'nde öğlen saatlerinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarıyla yangının tamamen kontrol altına alınmasını sağlıyor.

Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü

Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı Kökez Mahallesi'nde öğlen saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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