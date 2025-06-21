Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Adana'nın Kozan ilçesi sınırlarında çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, ilçede bulunan İmamoğlu Orman İşletme Şefliği sorumluluğundaki Üçtepe Mahallesi Elifçeler mevkiinde çıktı.Gece yarısı aynı mevkide 4 farklı noktada çıkan yangına çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgeye zamanında ulaşarak müdahale etmesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Söndürülen yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa