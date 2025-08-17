Adana'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Yoğun Mücadele

Haberler
Güncelleme:
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan 6 helikopter ve 2 uçak, karadan ise 71 araçla müdahale ediliyor. Yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangınına kara ekiplerinin yanı sıra havadan da 6 helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyor.

İmamoğlu ilçesine bağlı Üçtepe Mahallesi'nde saat 16.00'da iki ayrı noktada çıkan orman yangınına 6 helikopter, 2 uçak, 23 arazöz, 11 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 2 greyder, 3 treyler, 3 itfaiye su tankeri ve 13 iş makinesi olmak üzere toplam 71 araçla müdahale ediliyor. Çalışmalarda 134'ü Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nden, 48'i diğer kurumlardan olmak üzere 182 personel görev alıyor. Alevlerin yerleşim yerine yaklaşık 300 metre mesafeye kadar yaklaşması üzerine bölgeye iş makineleri ile şeritler açıldı. Hava araçlarının desteğiyle yangının köye ulaşması engellendi. Yangın ekiplerin yoğun çabasıyla kısmen kontrol altına alındı.

Yangının iki ayrı noktada çıkması nedeniyle kasıtlı çıkarıldığı ihtimali üzerinde durulurken, jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
