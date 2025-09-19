Adana'da Orman Yangını: Ekipler Havadan ve Karadan Mücadele Ediyor
Adana'nın Sarıçam ilçesinde başlayan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hem karadan hem de havadan müdahaleye başladı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi'nde ormanlık alanda yagın çıktı. Yangını görenler durumu 112'ye bildirdi. Merkez Adana Orman Bölge Müdürlüğü, ekiplerini bölgeye sevk etti. Olay yerine ulaşan ekipler yangına hem karadan hem de havadan müdahaleye başladı.
Yangını kısa sürede kontrol altına almak için ekiplerin çalışması sürüyor. - ADANA
