Adana'da Orman Yangını: Ekipler Havadan ve Karadan Mücadele Ediyor

Güncelleme:
Adana'nın Sarıçam ilçesinde başlayan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hem karadan hem de havadan müdahaleye başladı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Adana'da orman yangını çıktı, ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi'nde ormanlık alanda yagın çıktı. Yangını görenler durumu 112'ye bildirdi. Merkez Adana Orman Bölge Müdürlüğü, ekiplerini bölgeye sevk etti. Olay yerine ulaşan ekipler yangına hem karadan hem de havadan müdahaleye başladı.

Yangını kısa sürede kontrol altına almak için ekiplerin çalışması sürüyor. - ADANA

Uğur Karakullukçu'nun kura çekiminde Frankfurt için söyledikleri yeniden gündemde

Kura çekiminde Frankfurt için söyledikleri yeniden gündemde
Menzil cemaatinin düğününde müritler arasında kavga çıktı

Menzil'in görkemli düğününe gölge düşüren olay
