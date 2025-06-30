Adana'da Orman Yangını Büyüyor, Evler Tahliye Ediliyor

Adana'da Orman Yangını Büyüyor, Evler Tahliye Ediliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kozan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüyor. Ekipler yangına müdahale ederken bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangının nedeni araştırılıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

İlçeye bağlı Boztahta Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. Ekipler çok sayıda arazöz ve iş makinesiyle müdahale başlattı. Saatte 80 kilometre hızla esen rüzgar, ekiplerin söndürme çalışmalarını zorlaştırırken, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. Bölgede ekiplerin müdahalesi sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

Bir zamanlar 'Eniştem' diyordu, şimdi el ele yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! Osayi'nin yeni takımını duyurdular

Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! İşte yeni takımı
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı

Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
Osimhen'in futbol oynadığı saha gündem oldu

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Francesco Farioli, Avrupa devine imza atıyor

Karagümrük ve Alanyaspor'daydı! Avrupa deviyle el sıkıştı
UEFA'dan çoklu kulüp sahipliği davalarına ilişkin karar: 2 takım Avrupa'dan men edildi

2 takım Avrupa'dan men edildi! İki kulüp daha ceza yemenin eşiğinde
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti

Hamile olduğunu düşünüyordu, hastanede gerçek çok başka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.