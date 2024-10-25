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Adana'da Operasyon: Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evde çuvallar arasında saklanmış uzun namlulu silah bulundu. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Çuvalların arasında uzun namlulu silah ele geçirildi

ADANA - Adana'da Yüreğir polisi bir eve yaptığı operasyonda uzun namlulu silah ele geçirirken 1 kişiyi gözaltına aldı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Alişan Ç. evinde uzun namlulu silah olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda evin çatısında çuvalların arasına zulalanmış vaziyette uzun namlulu silah ele geçirildi. Silahın kendisinin olduğu belirten Menduh Ç. ise gözaltına alındı.

Adana'da Operasyon: Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa

Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Yüreğir Adana Hukuk Suç

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