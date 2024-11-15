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Adana'da Operasyon: Köpek Kulübesinde El Bombası, Yatak Altında Silah Ele Geçirildi

Adana'da Operasyon: Köpek Kulübesinde El Bombası, Yatak Altında Silah Ele Geçirildi
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Seyhan polisi, cezaevindeki Orhan B.'nin evine düzenlediği operasyonda, köpek kulübesinde el bombası ve yatak altında iki ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da Seyhan polisi bir eve yaptığı baskında köpek kulübesinde el bombası, yatak altında ise 2 silah ele geçirirken 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, cezaevindeki Orhan B.'nin Söğütlü Mahallesindeki evinde ruhsatsız silahlar olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler bunun üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan arama çalışmasında yatak altına zulalanmış 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Polis evin bahçesinde yaptığı aramada ise köpek kulübesinde el bombası buldu.

Cezaevindeki Orhan B.'nin ise "dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık ve kasten yaralama" gibi suçlardan 17 kaydı olduğu öğrenildi.

Evdeki Orhan B.'nin yeğeni Arda A. ve annesi Aysel B. gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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