Adana'da Operasyon: Köpek Kulübesinde El Bombası, Yatak Altında Silah Ele Geçirildi

Adana'da Seyhan polisi bir eve yaptığı baskında köpek kulübesinde el bombası, yatak altında ise 2 silah ele geçirirken 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, cezaevindeki Orhan B.'nin Söğütlü Mahallesindeki evinde ruhsatsız silahlar olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler bunun üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan arama çalışmasında yatak altına zulalanmış 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Polis evin bahçesinde yaptığı aramada ise köpek kulübesinde el bombası buldu.

Cezaevindeki Orhan B.'nin ise "dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık ve kasten yaralama" gibi suçlardan 17 kaydı olduğu öğrenildi.

Evdeki Orhan B.'nin yeğeni Arda A. ve annesi Aysel B. gözaltına alındı. - ADANA