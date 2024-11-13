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Adana'da Operasyon: 101 Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Adana'da Operasyon: 101 Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Adana'nın Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 101 ruhsatsız silah ve 2 bin 789 uyuşturucu hap ele geçirildi. 34 şüpheli tutuklandı.

Adana'da Seyhan polisi tarafından düzenlenen operasyon ve denetimlerde 101 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Kasım'da ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı. Çalışmalar sonucu ruhsatsız 37 av tüfeği, 9'u kurusıkı olmak üzere 64 tabanca ile 2 bin 789 uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi bulundu. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 34 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 309 kişiyi de yakaladı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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