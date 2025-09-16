Haberler

Adana'da Okul Önlerinde Narkotik Uygulaması

Güncelleme:
Adana'da narkotik polisleri, okul önlerinde şüpheli şahısları durdurup arama yaparak öğrenci güvenliğini sağlamak amacıyla uygulama gerçekleştirdi.

Adana'da narkotik polisleri okul önlerinde uygulama yapıp, şüphelendiği şahısları durdurup arama yaptı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri okulların açılmasının ardından önlem aldı. Polisler, Yüreğir ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Karşıyaka Orhan Çobanoğlu Meslek Lisesi, Cumhuriyet Ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulu ve Nizamülmülk Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde uygulama yaptı. Polis uygulama sırasında şüphelendiği şahısları durdurup arama yaptı.

Polisin okul önlerinde özellikle öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerinde uygulamalara devam edeceği bildirildi. - ADANA

