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Adana'da Öğretmenin Darp Edilmesi Olayında Kadın Öğretmen Açığa Alındı

Adana'da Öğretmenin Darp Edilmesi Olayında Kadın Öğretmen Açığa Alındı
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Adana'da bir ortaokulda ders programı yüzünden tartışan öğretmenler arasındaki kavgada, bir erkek öğretmenin müdahale etmesi sonucu kadın öğretmen açığa alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Adana'da 2 öğretmenin darp edildiği olaya ilişkin kadın öğretmenin açığa alındığı, olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Olay, 28 Kasım Perşembe günü merkez Yüreğir ilçesi Camili Akarca Mahallesi'ndeki Camili Akarca Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okulda öğretmenlik yapan S.B.Ö., aynı okulda öğretmen olarak görev yapan C.Y. ile ders programı yüzünden tartıştı. Olayın ardından S.B.Ö., durumu ağabeyi B.S.Ö.'ye anlattı. Sabah okula gelen ağabey, kız kardeşinin tartıştığı C.Y. ve kavgayı ayırmak için araya giren S.K. isimli öğretmenleri tekme tokat dövdü. Öğretmenler kendilerini odaya kilitlerken, şahıs kapıyı tekmeleyip öğretmenlere adeta dehşet yaşattı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan B.S.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadın öğretmen açığa alındı

Olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlatırken öğretmen S.B.Ö.'nün açığa alındığı, incelemenin de devam ettiği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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