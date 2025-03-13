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Adana'da Ofisinde Uyuşturucu ve Silah Bulunan Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Ofisinde Uyuşturucu ve Silah Bulunan Şüpheli Tutuklandı
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Adana'da ev gibi kullandığı ofiste uyuşturucu ve ruhsatsız silah yakalanan 20 yaşındaki B.B., 'Bu maddeler bana ait değil' savunmasıyla tutuklandı. Ekipler, toplam 363,74 gram skunk esrar ve diğer uyuşturucuları ele geçirdi.

Adana'da ev gibi kullandığı ofisinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah yakalatan şüpheli tutuklandı. Tutuklanan şüpheli, "Ben esrar kullanıyorum, ama bu maddeler bana ait değil" diye savunma yapması dikkat çekti.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, B. B.'nin (20) ev gibi kullandığı ofiste uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine narkotik polisleri şüphelinin Seyhan ilçesine bağlı Mestanzade mahallesindeki adresine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 3 pakette toplam 363,74 gram skunk esrar, 6 adet uyuşturucu hap, 0.67 gram kokain, hassas terazi ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirdi.

Emniyette ifadesi alınan B.B., "Ben esrarı kullanıyorum, fakat bu çıkan maddeler kesinlikle bana ait değil. Kimin olduğunu da bilmiyorum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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