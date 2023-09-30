Adana'da Narkotik Uygulamasında 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan narkotik uygulamasında 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şakirpaşa Caddesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama gerçekleştirdi. Şüpheli kişi ve araçlar durdurularak arama yapıldı ve üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polis ekiplerince yapılan narkotik uygulamasında 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şakirpaşa Caddesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yaptı.
Özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş polislerinin de destek verdiği uygulamada, şüpheli kişi ve araçlar durduruldu.
Ekipler, şüphelilerin GBT kontrolü sırasında durdurulan araçlarda arama yaptı.
Üzerlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.