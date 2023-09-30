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Adana'da Narkotik Uygulamasında 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan narkotik uygulamasında 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şakirpaşa Caddesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama gerçekleştirdi. Şüpheli kişi ve araçlar durdurularak arama yapıldı ve üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.