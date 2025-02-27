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Adana'da Narkotik Polislerinden Uyuşturucu Bilgilendirme Toplantısı

Adana'da Narkotik Polislerinden Uyuşturucu Bilgilendirme Toplantısı
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Adana'da narkotik polisleri, okullarda velilerle bir araya gelerek gençlerin uyuşturucu kullanmaması için bilgilendirme yaparken, sokaktaki vatandaşlara da uyuşturucu bağımlılığı hakkında bilgi verdi.

Adana'da narkotik polisleri, okullarda velilerle bir araya gelip gençlerin uyuşturucu kullanmaması için onları bilgilendirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesindeki okullarda ve sokaklardaki vatandaşlarla bir araya geldi.

Okula giden narkotik polisleri, velilere uyuşturucu bağımlılığı ve uyuşturucudan çocukları nasıl uzak tutacakları hakkında bilgilendirme yaptı. Polis ayrıca sokakta da vatandaşları bilgilendirip broşür dağıttı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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