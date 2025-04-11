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Adana'da Narkotik Polisi 500 Gram Bonzai Hammaddesi Ele Geçirdi

Adana'da Narkotik Polisi 500 Gram Bonzai Hammaddesi Ele Geçirdi
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Adana'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 500 gram bonzai üretimine yarayan hammadde bulundu. İçiciyim diyen şüpheli tutuklandı.

Adana'da narkotik polisleri 50 kilogram bonzai üretimine yarayan 500 gram hammaddeyi çelik termos içindeki kahvenin içine zulalanmış olarak ele geçirdi. Yakalanan şüpheli 'İçiciyim' dese de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin Mersin Tarsus- Adana-Gaziantep otoyolunda gerçekleştirdiği çalışmada bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan kontrolde polis, yolculardan M.Y.'nin (35) telaşı tavırlarından şüphelendi. Bunun üzerine şüphelinin el bagajında yapılan arama da çelik termos içerisinde kahvenin arasına zulalanmış vaziyette 500 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinde, "Uyuşturucu madde satmıyorum, içiciyim' savunasını yaptı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüpheliden ele geçirilen hammaddeden 50 kilogram bonzai olarak bilinen uyuşturucu madde yapılabildiği öğrenildi. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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