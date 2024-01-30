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Adana'da Narkotik Operasyonunda Bin 782 Uyuşturucu Hap ve 1 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

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Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan narkotik operasyonda, polis ekipleri bir şüphelinin evinde bin 782 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tabanca buldu. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde narkotik polisleri bin 782 uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda S. A. isimli kişinin evinde uyuşturucu olduğunu tespit etti. Şüphelinin evine yapılan operasyonda bodrum katına zulalanmış halde bin 782 uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Olayla ilgili S.A gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Kozan Adana Güvenlik Adana Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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