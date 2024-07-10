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Adana'da Narkotik Operasyonunda 56 Kişi Yakalandı

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Adana'da yapılan operasyonlarda narkotik polisleri çok miktarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirdi. Yakalanan 56 kişiden 42'si tutuklandı.

Adana'da narkotik polisleri 1 hafta boyunca yaptığı operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirdi, 56 kişiyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerin 42'si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında yaptığı operasyonlarda ve sokak çalışmalarında torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı.

Yapılan çalışmalarda ekipler, 7 kilo 708 gram esrar, 3 bin 633 adet uyuşturucu hap, 942 gram bonzai, 259 gram bonzai hammaddesi, 874 gram metamfetamin, 60 kök Hint keneviri ve 4 adet ruhsatsız tabanca ile 2 adet tüfek ele geçirdi.

Olaylarla ilgili 56 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 42'si tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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