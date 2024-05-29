Üye Girişi
Haberler

Adana'da Narkotik Operasyonunda 32 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da yapılan narkotik operasyonlarında yakalanan 32 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 9 kilo 349 gram esrar ve 2 kilo 120 gram bonzai ele geçirildi.

Adana'da narkotik polisleri bir hafta boyunca yaptığı operasyonlarda yakaladığı 32 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda 9 kilo 349 gram esrar ve 2 kilo 120 gram bonzai ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yapılan operasyonlarda 58 şüpheli yakalandı. Şahısların evlerinde yapılan arama çalışmalarında 9 kilo 349 gram esrar, 2 kilo 120 gram bonzai, 728 gram bonzai hammaddesi, 185 gram metamfetamin, 114 gram eroin ve 22 kök kenevir ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken 32 kişi tutuklandı, 26 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Adana Narkotik Suçlar Güvenlik Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti

Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti

 Hadise'nin mayolu kıyafetiyle marş söylemesine eski aşkı Sinan Akçıl'dan tepki

Hadise'nin mayolu kıyafetiyle marş söylemesine eski aşkı Sinan Akçıl'dan tepki

 '7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

Bakmadan Geçme

29 Mayıs hangi burç? 29 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 29 Mayıs tarihi hangi burç olur? Nihat Doğan kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Nihat Doğan kaç yaşında, nereli? Nihat Doğan biyografisi! Yalçın Karatepe kimdir? Halk Tv konuğu Yalçın Karatepe kaç yaşında, nereli? Yalçın Karatepe biyografisi! 29 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? 29 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü? İstanbul'un Fethi toplu taşıma ücretsiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 29 Mayıs günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Mehmed: Fetihler Sultanı 14. Bölüm izle! TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Fetihler Sultanı son bölüm neler oldu? 29 Mayıs TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? Bugün ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Survivor'da dün akşam kim elendi? Survivor Özgür elendi mi? 29 Mayıs Survivor'a kim veda etti? Survivor'da kim elendi? Survivor'da dün kim veda etti? 29 Mayıs Survivor elenen isim! İSTANBUL'UN FETHİ KISA MESAJLAR! 29 Mayıs İstanbul'un Fethi anlamlı, güzel ve resimli sözler neler? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 29 Mayıs Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Resmi Gazete bugün (29 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 29 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Sandık Kokusu Metin Akdülger neden ayrıldı? #128250
AK Parti Milletvekilinin otomobili kaza yaptı! 2 aracın dereye uçtuğu kazada 1 ölü, 4 yaralı

AK Parti Milletvekilinin otomobili kaza yaptı! 2 aracın dereye uçtuğu kazada 1 ölü, 4 yaralı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title