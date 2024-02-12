Adana'da Narkotik Operasyonunda 30 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da narkotik polisleri bir hafta boyunca yaptığı operasyonlarda 1 kilo 125 gram bonzai, 1 kilo 32 gram esrar ile 2 bin 239 uyuşturucu hap ele geçirirken yakalanan 30 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 1 hafta boyunca uyuşturucu satıcılarına yönelik birden fazla operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 1 kilo 125 gram bonzai, 1 kilo 32 gram esrar, 2 bin 239 uyuşturucu hap, 54,49 gram kokain, 40,25 gram metamfetamin, 40,19 gram bonzai hammaddesi, 0.68 gram eroin, 3 ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ve 4 hassas terazi ele geçirdi.

Operasyon yakalanan 30 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA