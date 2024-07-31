Adana'da Narkotik Operasyonunda 22 Kişi Tutuklandı
Adana'da yapılan bir haftalık narkotik operasyonunda, polis ekipleri çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirirken 22 kişi tutuklandı. Operasyonda, esrar, uyuşturucu hap, bonzai, metamfetamin ve ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.
Adana'da narkotik polisleri bir hafta boyunca yaptığı çalışmalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirirken yakalanan 22 kişi de tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Temmuz arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda 25 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 516 gram esrar, 16 bin 232 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 728 gram bonzai, 50 gram bonzai hammaddesi, 1 kilo 898 gram metamfetamin, 66 kök hint keneviri ile 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA