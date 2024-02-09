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Adana'da Narkotik Operasyonunda 2 Bin 10 Adet Uyuşturucu Hap ve 1 Kilo 30 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Adana'da polisin düzenlediği 'Narkogüç-48' operasyonunda 2 bin 10 adet uyuşturucu hap ve 1 kilo 30 gram esrar ele geçirilirken, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da polisin düzenlediği "Narkogüç-48" operasyonunda 2 bin 10 adet uyuşturucu hap ve 1 kilo 30 gram esrar ele geçilirken, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Narkogüç-48" operasyonu çerçevesinde 20 şüpheliyi yakalamak için şafak vakti belirlenen adreslere baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 16 şüpheli yakalanırken, evlerde yapılan aramalarda 2 bin 10 adet ectasy, 1 kilo 30 gram esrar, 0.68 gram eroin, 42 gram bonzai, 0.57 gram metamfetamin, 6 kök Hint keneviri, 3 hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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