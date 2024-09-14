Üye Girişi
Haberler

Adana'da Narkotik Operasyonu: 6 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da narkotik polislerinin lüks araçla uyuşturucu madde taşıyan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 6 kilo 150 gram metamfetamin yakalandı. Yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklanırken, diğerine ev hapsi cezası verildi.

Adana'da narkotik polislerinin lüks araçla uyuşturucu madde taşıyan şüphelileri yakaladığı anlar anbean kaydedildi. Yere yatırılarak etkisiz hale getirilen şüphelilerin aracından 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirilirken yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tır sürücüsü Necmettin A.'nın kente yüklü miktarda uyuşturucuyu getirdiği bilgisine ulaştı. Tırı takip eden narkotik polisleri, Necmettin A.'nın uyuşturucu maddeyi Mehmet T.'ye verdiğini belirledi.

"Film gibi operasyonla yakaladılar"

Daha sonra aracı takibe alan narkotik polisleri bir süre sonra aracının önünü kesip silah çekerek şüphelileri aşağı indirdi. Film gibi operasyon anbean görüntülenirken şüpheliler yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.

Araçta yapılan aramalarda ise valiz içerisinde 6 pakette toplam 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden Mehmet T, sorgusunda susma hakkını kullanırken Necmettin A., daha önce Mehmet T. ile anlaşarak aldığı çantayı kamyoncular garajında tekrar Mehmet T.'ye teslim ettiğini söyledi.

Diğer şüpheli Şahin T. ise uyuşturucu ile alakası olmadığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet T. ve Necmettin A. tutuklanırken Şahin T., ev hapsi cezası aldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Ev hapsi Narkotik 3-sayfa Hukuk Yaşam adana

Narin Güran cinayeti hala aydınlatılamadı! İşte savcıya göre cinayetin failleri

İşte savcıya göre Narin'i öldüren kişi

 Salim Güran'a açıkça soruldu: Narin'in annesi ile ilişkin var mı?

Salim Güran'a açıkça soruldu: Narin'in annesi ile ilişkin var mı?

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakan yardımcısı görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakan yardımcısı görevden alındı
Polisten kaçıyordu! Önce kaza yaptı, sonra canına kıydı

Polisten kaçıyordu! Önce kaza yaptı, sonra canına kıydı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İllia Golem öldü mü? İllia Golem neden öldü? Bursa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi 14-15 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi Manisa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Patlıcan Masakka tarifi! En güzel Patlıcan Masakka tarifi! Patlıcan Masakka tarifi nasıl yapılır? Patlıcan Masakka için malzemeler! Gaziantep elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Adana elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Kısa ve anlamlı kandil mesajları, 14 Eylül Cumartesi En güzel kandil mesajları, Hayırlı kandiller mesajı, Yeni, güncel kandil mesajları! Mevlid kandili mesajları ve sözleri 2024: En güzel kandil mesajları, dini kandil sözleri! Mevlid gecesi mesajları! Resimli Mevlid kandili sözleri!
title